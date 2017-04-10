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بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا

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بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا

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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بمستشفى دمنهور والمستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة ومضاعفة النوباتجيات والتأكيد على توافر الكميات المناسبة من أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية واستعدادات أقسام العناية المركزة.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى دمنهور للتأكد من جاهزية أقسام العناية المركزة وبنك الدم والصيدلية وكذا تفقدها لإدارة الحماية المدنية ومدى استعداد الأجهزة والمعدات والأفراد لمواجهة أى ظروف طارئة. 

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وشددت "المحافظ" على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف التواجد الأمني لتأمين جميع الكنائس والمنشآت الحيوية بنطاق المحافظة ورفع درجة الاستعداد بها.

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

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