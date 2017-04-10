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فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

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فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

التحرير

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قدم نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، خالص التعازي للشعب المصري والأقباط بصفة خاصة بعد استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية على يد جماعات إرهابية، موضحًا أن كنيسة مارجرجس بطنطا قد عُثر فيها سابقًا على قنبلة وتم تفكيكها، متسائلًا: «فين التأمين بقى».

وأضاف جبرائيل، خلال حواره  في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الكنائس تُستهدف في الأعياد وكان يجب أن يتم تأمينها شكل كامل، مستنكرًا قرار إقالة مدير أمن محافظة الغربية، قائلًا: «في أي دولة وزير الداخلية بيقدم استقالته».

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وتابع: «بندفن رؤوسنا في الرمال بعد كل عملية إرهابية، ونطالب بتجديد الخطاب الديني».


كان انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، صباح أمس بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف»، وخلف الحادث 18 شهيدا و40 مصابا، كما استهدف آخر كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، وخلف الحادث 31 شهيدا و79 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

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التحرير

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