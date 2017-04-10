كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم

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أعلنت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن إتمام مراسم إجراءات دفن ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية اليوم الاثنين من دير مارمينا بكينج مريوط غربي المدينة.

وأعلنت المرقسية التعرف على هوية 7 من ضحايا الحادث وهم ميلاد نظير جرجس وإبراهيم جرجس باخوم وحنان لمعي درياس وجرجس غطاس عطاالله وبيشوى عبدالملاك عيسى ونسيم فهيم بخيت ولوسندا كريستيان كمال.

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وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنيسة المرقسية، فيما قام فريق النيابة العامة بمعاينة آثار الحادث واتخاذ اللازم.

كانت مديرية الصحة أعلنت عن مصرع 18 وإصابة 40 شخصا في حادث التفجير الذي وقع بمحيط الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، بينهم 7 من قوات الشرطة.