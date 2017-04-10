فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، إن الدولة يجب أن تستلم زمام الأمور ولا تترك الأمر لرجال مؤسسة الأزهر لأنهم رجال خاضعين للنقد والمراجعة، ويجب أن ينصاعوا لرغبة الدولة، فهم ليسوا كهنوت أو فوق المواطنين.

وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «رجال الأزهر لم يقوموا بواجبهم، فكان يجب أن يشكل كيان أكبر من الأزهر، لمراجعة الشيوخ بشكل قانوني ودستوري».

وعلق على التفجيرات التي شهدتها كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، بقوله: «بموجب الكتب المعتمدة لدى الأزهر، فإن «المقتولين كفار والقاتلين مؤمنين»، موضحًا أن «هذه المعادلة التي يدرسها طلاب الأزهر الآن».

شاهد أيضا

وتابع بحيري: «80% من الإرهاب الذي انتشر في البلاد خلال الخمس سنوات الماضية، يتحمله رجال الأزهر الحاليين، ولهذا يجب أن يراجعوا ويعزلوا من مناصبهم... ما يحدث الآن من إرهاب يعود إلى الكتب القديمة التي تضلل تلاميذ الأزهر».

