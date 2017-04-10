مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد

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يلتقي في السابعة مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بجهاز فني جديد يقوده البرتغالي أوجسوتو إيناسيو، وهي التجربة الأولى له في الدوري المصري بينما يقود إنبي المدرب المصري طارق العشري.

الزمالك وطارق العشري المدرب بينهما صراع طويل يمتد لأكثر من 10 سنوات ماضية وتحديدًا منذ عام 2006، عندما كان يتولى العشري تدريب فريق حرس الحدود خلفًا لحلمي طولان.

طارق العشري واجه الزمالك في 14 مباراة، منهم 12 مباراة عندما كان يتولى تدريب حرس الحدود، ومباراتين عندما كان يتولى قيادة إنبي في الولاية الأولى وحقق الفوز في 5 مباريات وخسر في 6 وتعادل الفريقين في 3 مباريات، وخلال هذه المواجهات قاد الزمالك 9 مدربين منهم 5 مدربين مصريين و4 مدربين أجانب.

ايناسيو هو المدرب الأجنبي الخامس للزمالك الذي سيواجهه العشري، ماذا فعل الأربعة السابقين في مواجهتهم مع طارق العشري؟، وماذا فعل المدربين المحليين مع الزمالك في مواجهة طارق العشري؟، هذا ماسنستعرضه لكم في السطور التالية..

أول مواجهة للعشري مع الزمالك تحت قيادة مدرب أجنبي كانت في الدور الثاني موسم 2006/2007 عندما كان يقود العشري تدريب حرس الحدود بينما كان يقود الزمالك في تلك المباراة الفرنسي هنري ميشيل، وانتهى اللقاء بقوز الزمالك بنتيجة 3-0.

الهولندي رود كرول، كان ثان المدربين الأجانب الذين قادوا الزمالك في مواجهة طارق العشري، حيث قاد الزمالك في 3 مباريات وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، بينما انتهى اللقاء الثاني بفوز الزمالك بهدفين دون رد، وانتهى اللقاء الثالث بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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والتقى حرس الحدود مع الزمالك في مواجهة مصرية سويسرية في موسم 2008 حيث كان يقود العشري الفريق العسكري، بينما كان يقود السويسري ميشيل دي كستال، أبناء ميت عقبة واستطاع العشري أن يقود الحدود للفوز على الزمالك في هذا اللقاء بهدف دون رد.

البرتغالي جيمي باتشيكو، كان رابع مدرب أجنبي يقود الزمالك في مواجهة فريق يقوده طارق العشري، وهذه المرة كانت المواجهة مع فريق إنبي موسم 2014/2015 الذي توج فيه الزمالك باللقب وتواجه الفريقين في الأسبوع الأول وانتهى بفوز الفريق البترولي بهدفين دون رد في مباراة شهدت انسحاب الزمالك اعتراضًا على الظلم التحكيمي قبل أن يعود الفريق ويستأنف اللقاء مرة أخرى.

وعلى صعيد مواجهات العشري مع الزمالك تحت قيادة مدربين مصريين فقد التقى 8 مرات وكانت البداية عام 2006 عندما كان يقود محمود سعد، الزمالك، أمام حرس الحدود، وانتهى اللقاء بفوز القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما كان ثاني لقاءات طارق العشري مع الزمالك تحت قيادة محلية مانت عندما تولى أحمد رفعت تدريب الزمالك مؤقتًا عام 2009، وانتهى اللقاء بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

حسام حسان كان صاحب نصيب الأسد من رصيد مواجهات الزمالك مع طارق العشري حيث تقابل الزمالك مع حرس الحدود تحت قيادة العشري 4 مرات انتهى اللقائين الأول والثاني بفوز الحرس بنتيجة 2-1 وتعادل الفريقين في اللقاء الثالث بهدفين لكل منهما، وانتهى اللقاء الرابع بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

التقى الزمالك تحت قيادة حسن شحاتة مع حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري عام 2011 في نصف نهائي كأس مصر، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وتأهل للمباراة النهائية وخسر اللقب أمام انبي.

آخر مواجهة لطارق العشري مع الزمالك كانت عام 2015 عندما كان يتولى تدريب إنبي، وكان يقود الزمالك في ذلك الوقت محمد صلاح كمدير فني مؤقت، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويحمل هذا اللقاء ذكرى سيئة لجماهير الزمالك حيث شهد سقوط 20 ضحية فيما يعرف بحادثة الدفاع الجوي، وكان هذا اللقاء هو أول ظهور للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي حضر اللقاء من مقصورة ملعب الدفاع الجوي قبل أن يتولى قيادة الزمالك رسميًا بعدها وحقق مع الفريق لقب الدوري.