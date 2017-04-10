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بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس»

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قامت القيادات الأمنية بالبحيرة يتقدمهم اللواء علاء شوقى مدير الأمن بصلاة الجنازة على شهداء البحيرة ضحايا الإرهاب.

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

وراح 5 من أبناء البحيرة بالحادث الإرهابى في أثناء تأمين كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهم كل من الرائد عماد الركايبي، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة العطارين من قرية العطف بالمحمودية، وأمين شرطة عصام أحمد الديب وأمين شرطة محمد صبحي من كوم حمادة وأمين شرطة عبدالرازق الديب ورقيب أسماء أحمد إبراهيم من شبراخيت.

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وتوافد آلاف الأهالي على قرى مراكز كوم حمادة وإيتاى البارود والمحمودية وشبراخيت بالبحيرة (مسقط رأس الشهداء) لتوديع جثامين الشهداء إلى مثواها الأخير بمقابر عائلاتهم في جنازات عسكرية.

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