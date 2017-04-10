انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهت مراسم جنازة جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذي ضرب كنيسة مارجرجس بطنطا وراح ضحيته 27 شهيدا وعشرات المصابين، حيث لم يصل عليها قداس الجنازة نظرا لبدء أسبوع الآلام.

واكتفي بصلوات البصخة برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وعدد من الأساقفة، وتم دفن الجثامين في مقبرة أعدت خصيصا لهم في كنيسة مارجرجس التي وقع بها الانفجار.

شاهد أيضا

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.