خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا»

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أدان الإعلامي خالد صلاح، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، والتي أسفرت عن 48 شهيدًا.

وقال صلاح، خلال برنامج «آخر التهار»، المذاع على قناة «النهار»، معلقًا على فرض قانون الطوارئ: «أمريكا وفرنسا فرضا الطوارئ ولم يتكلم أحد، أما في مصر نجد إناس يرددون كلامًا ليس له علاقة بمحاربة الإرهاب.. المطلوب إن الأمة المصرية تجتمع اليوم على أحد الأمرين وهما محاربة الإرهاب أم لا».

وتابع: «هناك استهداف لكل إنجاز يقوم به الرئيس السيسي على الصعيدين الدولي والمحلي، و الاستهداف الأكبر هو لبلدنا.. هذه هي الحرب، هناك إناس يتلونون من أجل اسقاطنا.. يا حرب نخوضها كلنا واللي مش معانا يبقى ضدنا».

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، صباح الأحد، ما أسفر عن وفاة 48 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، تشكيل المجلس القومي الأعلى لمواجهة الإرهاب في مصر، لافتًا إلى أنه سيصدر في الفترة المقبلة بقانون خاص به.