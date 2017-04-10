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فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

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فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

التحرير

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أدان أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، والتي أسفرت عن 48 شهيدًا، مطالبًا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتوفير كافة الدعم لها، من أجل فرض الأمن.

وقال السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، إنه يجب تركيب كاميرات بجميع المنشآت وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لأنه تأخر كثيرًا، لافتًا إلى أن منظومة الردع والمحاسبة تتطلب تجفيف منابع الإرهاب وزيادة الدوائر التي تنظر قضاياه.

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كان انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، صباح أمس، بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف»، وخلف الحادث 17 شهيدا و40 مصابا، كما استهدف آخر كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، وخلف الحادث 31 شهيدا و79 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.


 

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