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إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2

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إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2

التحرير

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سجل روميلو لوكاكو هدفين ليفوز إيفرتون 4-2 على ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في استاد جوديسون بارك في مباراة شهدت أربعة أهداف في أول 23 دقيقة.

وأجرى ليستر، الذي يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، خمسة تغييرات قبل رحلته إلى إسبانيا، لكن الهزيمة وضعت حدًا لخمسة انتصارات متتالية منذ تعيين المدرب جريج شكسبير، خلفًا لكلاوديو رانييري.

وتقدم إفرتون بعد 30 ثانية عبر توم ديفيز، لكن الفريق الزائر رد بهدفين في تسع دقائق فوضع إسلام سليماني، الكرة في الشباك بعد هجمة مرتدة قادها ديماراي جراي، ثم استفاد مارك أولبرايتون من تمركز سيء للحارس جويل روبلس ليسدد في المرمى من ركلة حرة.

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وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة 23 بضربة رأس من لوكاكو بعد تمريرة عرضية رائعة من روس باركلي من اليمين، قبل أن يضيف القائد فيل جاجيلكا الهدف الثالث بضربة رأس أيضًا قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وهز لوكاكو الشباك مرة أخرى محرزًا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 57 بتسديدة من مدى قريب بعدما فشل ليستر في إبعاد ركلة ركنية.

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التحرير

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