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البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا

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البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا

التحرير

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وجه البابا تواضروس الثانى، في كلمات ممزوجة بالألم داعية للصبر، تعازيه لأقباط إيبارشية طنطا، عبر رسالة قرأها الأنبا بولا أسقف الإيبارشية، خلال الصلاة على شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا.

نص الرسالة:

"مع عيد دخول المسيح أورشليم نودع أحباءنا شهداء كنيسة مارجرجس فى طنطا الذين اختارتهم السماء فى يوم عيد يحملون سعف النخيل مع أغصان الزيتون ليعيدوا فيستقبلهم المسيح بنفسه لأنهم على رجاء القيامة رحلوا. كانوا صائمين ومستعدين للأسرار المقدسة وكانوا فى حال الصلاة مسبحين بكل قلوبهم. فى زمن الآلام اجتازوا الآلام ليفرحوا بالقيامة المجيدة. ألم الفراق يعتصرنا، ولكن أحضان المسيح تعزينا. نتألم لرحيلهم، ولكننا لأننا نحبهم، فإنهم أحياء فى قلوبنا. يصلون عنا وعن مسكنتنا.

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تعزيتى القلبية لكل الأسر المتألمة وصلاتى من أجلهم ومن أجل الجرحى والمصابين ولنيافة الأنبا بولا وكل الآباء والشمامسة والكشافة وكل الشعب فى الإيبارشية المحبة للمسيح".

 

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