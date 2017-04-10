مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، خالص التعازي للشعب المصري والأقباط بصفة خاصة بعد استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية على يد الجماعات الإرهابية، موضحًا أن الجماعات الإرهابية لديها دعما ماليا كبيرا وتستغل الشباب تحت بند الأموال من أجل السيطرة عليهم.

وأضاف نوح، خلال حواره في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ 3 أشهر لن تكفي للسيطرة على الأوضاع، موضحًا أنه يجب أن نعيش في الفترة المقبلة تحت ضغط الاستنفار، علمًا بأنه لا يوجد أي دولة في العالم تتصدى للعمليات الإرهابية بنسبة 100%.

وتساءل مساعد وزير الداخلية الأسبق: «أين قانون الإرهاب؟ وفين قانون الإجراءات الجنائية؟ الجماعات الإرهابية قالت فيه استرخاء أمني في الدلتا واطمئنان إن طنطا وإسكندرية مش هيحصل فيها حاجة».

شاهد أيضا

كان انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، صباح أمس بالتزامن مع احتفالات «أحد السعف»، وخلف الحادث 18 شهيدًا و40 مصابًا، كما استهدف آخر كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، وخلف الحادث 31 شهيدًا و79 مصابًا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.