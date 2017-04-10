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الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية

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الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية

التحرير

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أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد تعارض أو تضارب في سعي النادي الأهلي لضم محمود علاء، مدافع دجلة، و أحمد دويدار، مدافع سموحة، لأن الفريق يحتاج لكلٍ منهما.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن محمود علاء، لاعب واعد سيكون لاعب الحاضر والمستقبل في الأهلي، أما أحمد دويدار، فهو سينتقل للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر مجانية، ولن يكلف النادي الأهلي إلا مستحقاته المالية الشخصية فقط، مضيفًا أن خبرات وقدرات دويدار كلاعب دولي في صفوف ، يجعل الأهلي يربح لاعبين مميزين للغاية في الدوري المصري لكي يكملوا خط دفاع الأهلي الحديدي مع أحمد حجازي، وسعد سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب.

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وعن ضم اللاعبين، أكد المصدر أن هناك لاعبين سيتم الاستغناء عنهم الأهلي في نهاية الموسم من المدافعين، مشيرًا إلى أن هذا القرار لايتم مناقشته الآن، ومتروك لنهاية الموسم ليتم دراسته.

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التحرير

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