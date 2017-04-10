فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

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تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن توتر علاقته بحسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، مؤكدًا أنه يشيد به في كل مناسبة على عمله لأنه يستحق، لكنه لا يمكن السير معه على خط واحد والصمت عندما يقع في الخطأ.

وأضاف «شوبير» خلال لقائه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، أنه لا فرق بين حسام حسن وأى مدرب آخر عند الخطأ، مضيفًا أنه كمدرب يسير بشكل رائع ويتطور من وقت لآخر معلقًا: «هو فقط يحتاج لكثير من الهدوء».

وأشار إلى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة الذي وصفه بالخرافي والعبقري، خاصة انه يفقد دائمًا أهم لاعبي فريقه بنهاية كل موسم، لكنه يقدم أداءًا مميزًا.

واستكمل، «لو الأهلي ماشي زى السنين اللي فاتت لكان المقاصة متصدرًا للدوري في الموسم الحالي».

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وعن حراسة المرمى، قال شوبير، أن مصر بها ما لا يقل عن 10 حراس جيدين، رافعًا القبعة لعصام الحضري، مؤكدًا أن شريف إكرامي حارس النادي الأهلي، يستحق الكثير من التقدير هذا الموسم، كما أنه يرى بأن أحمد الشناوي حارس نادي الزمالك، يحتاج لاحترام موهبته وامكانياته التي تؤهله للاحتراف في أفضل اندية العالم، لكنه مهمل، مختتمًا «محمود جنش حارس جيد.

واعترف حارس القلعة الحمراء السابق، أنه لم يكن راضيًا عن مداخلة محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، التي انتقد خلالها محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحًا أنه فوجيء بتصريحات اللاعب التي يرفض مبدأها بالهجوم على مدربه، لكنه لا يمكنه التفريط في انفراد مثل هذا.