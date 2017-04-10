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فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

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فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

التحرير

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اعترف الإعلامي أحمد شوبير، أنه في بداية عمله الإعلامي كان يتبع منهج تصفية الحسابات مع أى شخص يختلف معه، من خلال برنامجه، واصفًا ذلك بأنه قلة خبرة، معلقًا: «لو اتخانقت مع حد بطلع عينه على الشاشة».

وأضاف «شوبير» خلال لقاءه بحلقة أمس الأحد، من برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة sports، أن المشاهدين يصدقونه لأنه صريح وواضح ويحترم جمهوره، «زمان كان عندي شخصنة بسبب قلة الخبرة».

وتابع، أن المعارك فُرضت عليه في كثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن خلافه مع مرتضى منصور، منذ سنوات كان من الممكن أن يُعالج بشكل أفضل مما حدث.

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التحرير

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