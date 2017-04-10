نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو)

كتبت - سحر عزام:

قال مينا، نجل نسيم خادم الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، والذي قُتل أثناء منعه الانتحاري الذي استهدف بوابة الكنيسة أمس الأحد، إنه تسلم جثمان والده بعد ساعات من البحث عنه بين الأشلاء، إذ بدا وجهه متفحمًا، ولم يُعرف إلا من آثار عملية جراحية كان قد أجراها في ساقه.

وفي سرده لتفاصيل الحادث الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 17 شهيدًا و48 مصابًا، أوضح مينا في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأحد، أن والده طلب من الانتحاري المرور من البوابة الإلكترونية أثناء محاولة الأخير الدخول من بوابة الخروج، مضيفًا أنه في تلك اللحظة لم يجد الانتحاري بدًا من تنفيذ عمليته الأثمة أمام بوابة الكنيسة، حيث تواجد والد مينا وكان أول الضحايا.

وفي رسالة أراد إيصالها عبر البرنامج، قال نجل خادم الكنيسة المرقسية: "ربنا مش منتظر حد يدافع عنه.. ربنا عايزنا نعيش في سلام ومحبة.. بقول لأخويا اللي فجر نفسه قدام أبويا وموته أنت حتشوف عذاب مش هيشوفه أي حد في الدنيا، وأنا فرحان بأبويا، وهفضل افتخر بيه طول العمر، وهقول لأبني جدك مات شهيد، ومات موتة أنا أتمناها".

يذكر أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا وإصابة 48 آخرين، بينهم عدد كبير من قوات الشرطة، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس في طنطا عن سقوط 27 شهيدًا وعشرات المصابين.