ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

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بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي استهدفت أماكن للعبادة في كل من طنطا والإسكندرية، مخلفة العديد من الضحايا الأبرياء.

وقال العاهل المغربي، في البرقية، إن "إدانة المملكة المغربية القوية لهذه الاعتداءات الإجرامية الآثمة التي استهدفت مؤمنين آمنين، في محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة، لا يعادلها إلا تضامنها المطلق مع الشعب المصري الشقيق، وانخراطها الكامل في كل الجهود الدولية الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت وتجفيف منابعه".

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كما تقدم الملك، للرئيس المصري، وأسر الضحايا المكلومة والشعب المصري بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم الرئيس السيسي وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.