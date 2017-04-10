بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

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حالة من الجدل والانتقادات لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور، بعد حادثى تفجير كنيستين فى طنطا والإسكندرية، ووصف البعض القرار بـنة ردة ‘لى الخلف وسوف يؤثر على الاقتصاد والاستثمار وغيرها من فرص التنمية، فى حين دافع البعض مؤكدًا أن القرار مناسبا لما تمر به مصر من أحداث وأنه إجراء ضرورى ويحدث فى كثير من دول العالم، وأقر فى أوروبا وأمريكا من قبل، عقب حوادث إرهابية وقعت، نرصد بعضها في التقرير التالي:

أمريكا

أعلنت أمريكا حالة الطوارئ عقب الهجمات الإرهابية فى 11 سبتمبر، وكانت عبارة عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية شديدة القسوة التى قيدت من حريات المواطنين فى العديد من الأمور، إذ تم القبض على 1200 شخصًا ينتمون لجنسيات دول عربية وإسلامية، بينهم أمريكيين، وذلك بواسطة المباحث الفيدرالية، ورفضت الإدارة الأمريكية إعطاء معلومات أساسية عنهم أو التعريف بهويتهم أو بالتهم الموجهة إليهم، كما لم تسمح لهم بالاتصال بمحام للدفاع عنهم.

كما أصدرت الولايات المتحدة قانونا يمنح السلطات الفيدرالية صلاحيات واسعة فى مجال الأمن والقضاء، بحيث يسهل التنصت على المكالمات والاتصالات على الإنترنت، ويسمح بتقاسم المعلومات مع أجهزة الاستخبارات كما يسمح بالاحتفاظ بأى أجنبى يشتبه فى قيامه بنشاطات إرهابية قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام إليه إلى جانب تعزيز الرقابة على البنوك، والحصول على معلومات منها حول المعاملات المالية وحركتها.

كما أصدر الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن، فى 13 أكتوبر 2001، مرسوما يقضى بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة أجانب يحتمل أنهم إرهابيون، ويسمح بإجراء محاكمات فى جلسات سرية، ويمكن لهذه المحاكم أن تصدر عقوبة الإعدام، مع تشديد إجراءات الهجرة وإعادة النظر فى الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لمواطنى 29 دولة، وتشديد الرقابة على الطلبة الأجانب.

فرنسا

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فى نوفمبر 2015 أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بعد هجمات باريس التى خلفت عشرات القتلى، حالة الطوارئ فى البلاد، وطالب بتعزيزات عسكرية لمنع وقوع هجمات جديدة، فيما قررت الرئاسة الفرنسية نشر نحو 1500 جنديا إضافيا في باريس.

وقرر أولاند، أيضا "تحريك كل القوات الممكنة في سبيل شل حركة الإرهابيين وإرساء الأمن فى كل الأحياء التي قد تكون معنية".

وفى 15 يوليو 2016، وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هجوم نيس، بأنه عمل إرهابي، وقال إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى.

وكانت فرنسا قد فرضت الطوارئ منذ هجوم باريس، في نوفمبر قبل الماضي، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا، وأعلن داعش المسؤولية عنه.

بلجيكا

فى 22 مارس من العام الماضى، قررت بلجيكا، فرض حالة الطوارئ بعد 3 انفجارات كبرى بقلب بروكسل، إذا ذكرت وكالة بلجيكية نقلا عن وزارة الداخلية، أنه تم رفع درجة التأهب الأمنى فى بلجيكا إلى الدرجة القصوى فى جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد وقوع 3 انفجارات فى توقيت واحد، استهدفت صالة المغادرة بمطار بروكسل الدولي ومحطة مترو، مما نجم عنهة سقوط عدة قتلى.