أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٣٣٢
|٥٩.١٥٠٧
|04/10 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٧٩
|04/10 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦١٩٧
|٤٦.٨٦٠٩
|04/10 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٣
|٤.٩٥٥٩
|04/10 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢
|04/10 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٢
|٤.٨١٠٥
|04/10 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٢٨٤
|٢٥.٥٣٥٧
|04/10 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.١٩٨٨
|٢٢.٥٠٩٧
|04/10 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥٤٤
|٢.٥٨٧٢
|04/10 12:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٠٧
|٢.٠٩٩٩
|04/10 12:00 ص
|يورو
|١٨.٩٩٢٩
|١٩.٢٤٢٥
|04/10 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/10 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٧٧٩٣
|١٧.٩٨٥٢
|04/10 12:00 ص
|ين ياباني
|١٦.١١٨٩
|١٦.٣٨
|04/10 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٥٣٥
|١٣.٦١٥٥
|04/10 12:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٦٤٦
|١٣.٥٢٠٩
|04/10 12:00 ص
|كرون سويدي
|١.٩٧٤٧
|٢.٠٠٣٧
|04/10 12:00 ص
المصدر:مصر365
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