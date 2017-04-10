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أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٣٣٢ ٥٩.١٥٠٧ 04/10 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٧٩ 04/10 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦١٩٧ ٤٦.٨٦٠٩ 04/10 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٣ ٤.٩٥٥٩ 04/10 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢ 04/10 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٥ 04/10 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٢٨٤ ٢٥.٥٣٥٧ 04/10 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.١٩٨٨ ٢٢.٥٠٩٧ 04/10 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥٤٤ ٢.٥٨٧٢ 04/10 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٠٧ ٢.٠٩٩٩ 04/10 12:00 ص
يورو ١٨.٩٩٢٩ ١٩.٢٤٢٥ 04/10 12:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/10 12:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٧٩٣ ١٧.٩٨٥٢ 04/10 12:00 ص
ين ياباني ١٦.١١٨٩ ١٦.٣٨ 04/10 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٤٥٣٥ ١٣.٦١٥٥ 04/10 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٣٦٤٦ ١٣.٥٢٠٩ 04/10 12:00 ص
كرون سويدي ١.٩٧٤٧ ٢.٠٠٣٧ 04/10 12:00 ص

 

المصدر:مصر365 

 

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