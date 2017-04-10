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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.81 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
-إيران-للتنمية 4.6781 4.8462
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7843 4.8311
مصرف-ابو-ظبي 4.7857 4.8349
البنك-المصري-الخليجي 4.8049 4.8323
البنك-الأهلي 4.7862 4.8129
بنك-البركة 4.6555 4.8648
بنك-القاهرة 4.7676 4.8153
بنك-الاسكندرية 4.7864 4.8180
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.7964 4.8245
بنك-مصر 4.7862 4.8105
بنك-بلوم-مصر 4.7863 4.8128
كريدي-أجريكول 4.7745 4.8264
بنك-بيريوس 4.8017 4.8289
بنك-قناة-السويس 4.7996 4.8269
المصرف-المتحد 4.7613 4.8133
البنك-التجاري-الدولي 4.7995 4.8264
بنك-المشرق 4.8000 4.8300
بنك-الاستثمار-العربي 4.8100 4.8300
بنك-HSBC 4.8100 4.8500

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.84 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

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