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انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

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انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.3 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 10/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.9500 18.0500
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0300 18.1300
البنك المصري الخليجي 18.0200 18.1200
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0000 18.1000
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 17.9879 18.0909
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 17.9500 18.0500
كريدي أجريكول 18.0000 18.1000
بنك بيريوس 18.0100 18.1100
بنك قناة السويس 18.0000 18.1000
المصرف المتحد 17.9500 18.0500
البنك التجاري الدولي 18.0000 18.1000
المصري لتنمية الورادات 17.9500 18.0500
بنك المشرق 18.0200 18.1200
بنك الاستثمار العربي 18.0200 18.1200

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.04 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.12 جنيه مصري .

 المصدر:مصر365

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رئيس قسم الأخبار

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