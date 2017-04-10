عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

الرباط - أ ش أ:

بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أماكن للعبادة في محافظتي طنطا والإسكندرية.

وقال العاهل المغربي، في البرقية، إن "إدانة المملكة المغربية القوية لهذه الاعتداءات الإجرامية الآثمة التي استهدفت مؤمنين آمنين، في محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة، لا يعادلها إلا تضامنها المطلق مع الشعب المصري الشقيق، وانخراطها الكامل في كل الجهود الدولية الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت وتجفيف منابعه".

كما تقدم الملك للرئيس وأسر الضحايا المكلومة والشعب المصري بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيًا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم الرئيس السيسي وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان انفجاران استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، تزامنًا مع بدء احتفالات مسيحيو مصر بـ "أحد السعف".