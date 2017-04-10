صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة

كتب - علاء المطيري:

تٌعد الصومال واحدة من الدول المهددة بحدوث مجاعة؛ ويعاني أعداد كبيرة من سكانها من نقص الأغذية التي أثرت على الأطفال بصورة كبيرة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة سيدة تحمل طفلها الذي تبدو على أثار نقص الغذاء في معسكر لاجئين بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد.

وتواجه الصومال التي يوجد بها 12 مليون نسمة من خطر التعرض لمجاعة للمرة الثالثة خلال 25 عامًا، بسبب الحروب الأهلية، حيث فقدت عام 2011 عدد كبير من سكانها وصل إلى 260 ألف شخص بسبب المجاعة.