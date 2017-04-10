القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية

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أعلنت محافظة القليوبية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وأصدر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية تعليماته بتنكيس الأعلام فوق الديوان العام وكل المبانى والمنشآت الحكومية بالمحافظة حدادًا على شهداء التفجيرات الإرهابية بطنطا والإسكندرية.

وقال محافظ القليوبية إن الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه وأن مصر لن تزداد إلا قوةً وتماسكا أمام هذه الظروف متوجها بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء داعيا الله العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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