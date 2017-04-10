صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

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ذكرت صحيفة "بروسيسو" المكسيكية، أن أقباط مصر باتوا ضحية لما اسمته بالاضطهاد المفرط من قبل الإرهابيين الذين باتوا يستهدفوهم بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الاعتداءات جاءت قبيل زيارة البابا فرانسيس لمصر والتي سيزور فيها شيح الأزهر والبابا تواضروس الثاني.

وأكدت الصحيفة، أنه قتل ما لا يقل عن 43 شخصًا، وأصيب العشرات بعد هجوم مزدوج ضد كنيستين في مصر، كلا الهجومين أدعى تنظيم داعش قيامه بهما، في مدينتي الإسكندرية وطنطا.

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وكان انفجارًا وقع صباح أمس الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 30 شهيدًا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرًا انتحاريًا، أسفر عن مقتل 16 شخصًا من بينهم ضابط، وأمينا شرطة.