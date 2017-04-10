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تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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كتب - كارم الديسطي
قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية تنكيس الأعلام فوق المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة حدادا على أرواح الشهداء ضحايا الحادثين الإرهابيين بكل من طنطا والإسكندرية. 

وأكد الشعراوي أن مثل هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة الخسيسة والجبانة لا يمكن على الإطلاق أن تثنى عزم بشعبها وقادتها عن الاستمرار في مسيرة الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة منذ فجر التاريخ لكنها قادرة على التصدي والوقوف في وجه الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره.

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين.

 

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