عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية»

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، "غاضب ويعبر عن حالة عامة، بعد مأساة تفجير المرقسية ومار جرجس".

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، إن إعلان الرئيس عن فرض حالة الطوارئ، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، لن يكون له نتائج، مستكملًا: "إحنا بالفعل عايشين في حالة شبه كده".

وتابع متحدثًا عن فرض حالة الطوارئ: "لو كان عايزين يتجسسوا على تليفونات، ما هما هيتجسسوا عليها سواء بحالة طوارئ أو من غيرها، لو عايزين نقبض على أي حد.. ما إحنا بنقبض على أي حد"، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث تغيرات ضخمة بعد فرض حالة الطوارئ".

وعن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب؛ قال: "أنا مش فاهم المجلس هيكون دوره إيه، يعني مثلًا للتنسيق أكثر بين الأجهزة الأمنية؟ طيب ودي محتاجة مجلس أعلى؟ طيب مثلًا عايزين يقولوا للناس بتوع الإعلام أو دكاترة الجامعة إنهم ميقولوش كلام لطيف عن داعش ويشتمهم.. طيب ما إحنا بنعمل كده!".

واستكمل، "الدولة تجد نفسها في موقف كما لو أنها عليها تعمل حاجة، بس هي مش عارفة تعمل إيه"، لافتًا إلى أن "المجلس ده هيكون حاجة شكلية ومظهر خارجي، لكنه مش هيعمل أي جديد على أرض الواقع ولن يؤتي ثماره المرجوة".

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية لمدة 3 شهور في كافة أنحاء البلاد، وتشكيل المجلس القومي الأعلى لمواجهة الإرهاب في مصر، لافتًا إلى أنه سيصدر في الفترة المقبلة بقانون خاص به.