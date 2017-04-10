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«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة

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«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة «وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة

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كتب - محمد عباس

أدانت لجنة المواطنة بحزب الوفد في محافظة الغربية الحادث الإرهابى الذى شهدته كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، والذى راح ضحيته 27 شهيدًا و72 مصابًا، ووصفته بالحادث الجبان.

وقال بيشوى نابليون رئيس اللجنة إن هذه الحادثة الأليمة أصابتنا جميعًا أقباطًا ومسلمين بالألم والحزن الشديد أصاب كافة أرجاء مدينة طنطا، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرا أمنيا شديدا من جانب القيادات الأمنية فى تأمين أرواح المصريين، خاصة وهم يعلمون أن هذا اليوم عيد وتوافد المئات على الكنيسة لأداء الصلوات.

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من جانبه قال علاء رامون المدير الإدارى ونائب رئيس اللجنة، إن هذا العمل الخسيس لم ولن ينال من وحدة شقى الأمة، مشددا على سرعة ضبط الجناة المتورطين فى الحادث، وتحويلهم إلى محاكمات عسكرية عاجلة، مع ضرورة القصاص منهم، للتأكيد على قوة وصرامة الدولة فى الدفاع عن أبنائها.

 وتابع: "كرامة المصرين جميعا من كرامة "، مطالبا أجهزة الأمن بأخذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من أى أعمال أخرى مماثلة.

ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وأصيب 118 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الحادثين. 

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