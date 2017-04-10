اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد"

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات اختفاء فتاة بمركز البدرشين.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتقدم عامل ببلاغ حول اختفاء ابنته البالغة من العمر 17 عاما.

وأضاف الأب، أن ابنته توجهت ظهر الخميس الماضي إلى معهد ديني بقرية ميت رهينة؛ لحضور درس لحفظ القرآن الكريم، لكنها لم تعد إلى المنزل.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، ورئيس المباحث الرائد هاني إسماعيل.