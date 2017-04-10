بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أهمية فوز فريقه أمام الشرقية، وبخاصة بعد الخسارة الصادمة، أمام النصر للتعدين في المباراة السابقة، على حد تعبيره.

ووجه «ميدو» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «oN sport»، الشكر للاعبيه على أدائهم خلال اللقاء أمام فريق يقدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه ينظر للمباريات المقبلة التي تحتاج تركيز شديد وتفادي الأخطاء.

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وتغلب وادي دجلة على الشرقية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.