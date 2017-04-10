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البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد

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البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد

التحرير

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق الاعتماد على النيجيري جونيور أجايي، مهاجم القلعة الحمراء أمام الاتحاد السكندري.

كان «أجايي» يعاني من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مواجهتي الداخلية وبتروجيت، الماضيتين بالدوري المصري الممتاز.

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وظهر أجايي بصورة جيدة خلال تدريبات الفريق عقب شفائه من الإصابه، والمشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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