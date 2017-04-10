بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا

الغربية - مروة شاهين:

تصوير - محمود أبو ديبة:

وصلت منذ قليل الدفعة الثانية والأخيرة من جثامين شهداء حادث التفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا.

وأكد مصدر بالكنيسة البدء في مراسم تشييع جثامين الضحايا فور وصولهم إلى كنيسة مارجرجس لدفنهم في المقابر وجعلها مزارًا لهم.

ومن المقرر بدء الصلاة عليهم داخل الكنيسة تمهيدًا لدفنهم داخل مقابرهم.

ووقع انفجاران، الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.