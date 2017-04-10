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خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية

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خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية

مصراوي Masrawy

النائب خالد يوسف

كتبت– سحر عزام :

طالب النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة المنظومة الأمنية واستخدام مختلف الأسلحة الأمنية والثقافية والتنويرية والتشريعية في محاربة الإرهاب.

وأشار يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء الأحد، إلى أهمية تشكيل المجلس الأعلى القومي لمكافحة الإرهاب الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح عن تأسيسه من المفكرين والمثقفين وعلماء الدين والفنانين، فضلا عن وضع استراتيجية ثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وجود رؤية واضحة ومحددة لمحارة الإرهاب ورقابة من البرلمان على أجهزة الدولة لسؤالها حول رؤيتها في محاربة الإرهاب.​

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