«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش

التحرير

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واصل البلجيكي، روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، تفوقه، وذلك بعدما أحرز هدفين، من أصل 4 أهداف سجلها إيفرتون في شباك ليستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ31 من البريميرليج.

وتشهد الفترة الحالية تألق ملحوظ للبلجيكي (لوكاكو) صاحب الـ23 عاماً، مع إيفرتون، إذ نجح في رفع رصيده التهديفي هذا العام إلى 23 هدفًا حتى الآن، جمعهما خلال 31 مباراة، متفوقا على مهاجمي الدوري الإنجليزي.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي، محطات لوكاكو قبل تربعه على عرش هدافي البريميرليج في الموسم الحالي.

البداية

بدأ لوكاكو مسيرته داخل ملاعب الدوري الإنجليزي، مع نادي تشيلسي عندما ضمه المدرب الإيطالي روبيرتو دي ماتيو عام 2011، قادماً من نادي أندرلخت البلجيكي، مقابل 29.5 مليون دولار، ومنذ ان ارتدي لوكاكو قميص البلوز في 2011، وحتى عام 2014 لم يخض سوى 10 مباريات فقط.

لم يرضٍ مورينيو

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في موسم 2012-2013 انتقل لوكاكو إلى وست بروميتش البيون، على سبيل الإعارة، بناءً على رغبات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق وقتها، ونجح الوافد الجديد مع وست برومتيش، إذ سجل 17 هدفا، في 35 مباراة خاضها، لينهي بروميتش المسابقة وقتها، وهو يحتل المركز الثامن.

إيفرتون.. وش السعد

وبعد انتهاء مدة إعارة اللاعب مع بروميتش، عام "2013-2014" طالب نادي إيفرتون من تشيلسي الحصول على خدمات اللاعب، ليعار لوكاكو مرة أخرى، ويتألق مع إيفرتون ويحرز 15 هدفًا، خلال 31 مباراة خاضها داخل جدران إيفرتون.

وفي الاتقالات الصيفية عام 2014، طلب إيفرتون الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي، وانتقل لوكاكو بشكل رسمي من تشيلسي إلى إيفرتون بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني ولمدة 5 سنوات، ليصبح لوكاكو أغلي لاعب في تاريخ إيفرتون، ومنذ أن انضم لوكاكو إلى إيفرتون نجح في خوض 135 مباراة، مسجلا خلالها 66 هدفًا.