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«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا»

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«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» «معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا»

التحرير

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نجح فريق روما في تحقيق الفوز على نظيره بولونيا، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ريناتو، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي. 

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي، 5 مكاسب لذئاب روما من المباراة.

- تفوق تهديفي للذئاب. 

فريق روما - أرشيفية

بعدما أحرز روما ثلاثة أهداف في شباك بولونيا، في مباراة اليوم، رفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 69 هدفًا، في 31 مباراة بالكالتشيو، متفوقا بذلك على يوفنتوس متصدر الدوري، الذي جاء رصيده التهديفي بـ 62 هدفا.

- الفرعون الهداف

محمد صلاح

واصل محمد صلاح لاعب فريق روما تألقه، إذ شارك في تحقيق الفوز على بولونيا، بثلاثية نظيفة، أحرز منها هدفا؛ ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدفًا، خلال 24 مباراة في الكالتشيو.  

- دجيكو Vs بيلوتي

دجيكو

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ما زالت المنافسة مستمرة، بين البوسني إدين دجيكو مهاجم روما، والإيطالي آندريا بيلوتي مهاجم فريق تورينو، على لقب هداف الكالتشيو، حيث تساوى الإثنين، اليوم، بعدما نجح كل منهما في إحراز هدف، ليرتفع رصيدهما إلى 24 هدفا، يتصدرا بها قائمة هدافي الكالتشيو.

وتحدث سباليتي، عبر قناة "بريمير سبورت"، الإيطالية بعد انتهاء المباراة عن صلاح ودجيكو، إذ قال، "إن تسجيلهما 49 هدفا لروما في الموسم الجاري يعد رقماً إيجابياً.. أنتظر منهما المزيد". 

 

- شباك نظيفة 

تشيزني

خرج روما من مباراة بولونيا، وشباكه خالية من الأهداف، وهي المباراة الثانية على التوالي للفريق، لم يستقبل فيها أي أهداف، وذلك بعد فوزه على إمبولي، بهدفين دون رد.

- الفوز الرابع. 

فريق روما - أرشيفية

يعد فوز اليوم، هو الفوز الرابع علي التوالي لكتيبة سباليتي، حيث فاز روما في آخر 4 مباريات على "باليرمو - ساسولو - إمبولي - بولونيا". 

يذكر أن آخر هزيمة تلقاها الفريق في الدوري كانت في مارس الماضي، أمام فريق نابولي، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من المنافسة.

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التحرير

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