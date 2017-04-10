4 خطوات حددها الدستور لإعلان حالة الطوارئ

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، خلال كلمته اليوم من قصر الاتحادية، تعقيبًا على الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية.

ووفقًا للمادة 154 من الدستور، تبدأ أولى خطوات إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، أما الخطوة الثانية أن يجري عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه.

ولفت الدستور في المادة نفسها بباب الدولة، إلى أنه حال حدوث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وتتعلق الخطوة الثالثة بموافقة مجلس النواب، حيث نص الدستور علي أنه في جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

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أما الخطوة الرابعة والأخيرة والخاصة بحالات مد حالة الطوارئ، حيث لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، بالإضافة إلي عدم جواز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

ووقعت اليوم تفجيرات كنيستي المرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات خلال احتفالات الأقباط اليوم الاحتفال بـ"حد السعف".

وقال الرئيس، إن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوا المؤامرات التى كانت تحاك ضد الوطن، موضحاً أن الإرهاب هو محاولة لتحطيم وتمزيق إرادة المصريين، لكن الشعب المصرى سيظل يبنى ويعمر. وطالب الرئيس المصريين بالثبات والصمود فى مواجهة التطرف، قائلاً:" نحن قادرون على هزيمة الإرهاب والقتلة والمخربين والمجرمين".