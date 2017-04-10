أحمد موسى: «الرئيس زهق من الأزهر.. المؤسسة ماتت والبقاء لله»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تجديد الخطاب الديني، يؤكد أن الأزهر الشريف فشل في مواجهة الإرهاب.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "ليس في مصر خطاب ديني يواجه الإرهاب، بُح صوت السيد الرئيس عن تجديد الخطاب الديني، وماحدش عمل حاجة، الرئيس زهق من الأزهر، وماكنش قدامه غير إنه يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب".

تابع: "ما أُعلن اليوم على لسان السيد الرئيس يؤكد أن الأزهر توفى، ويكفي إن اللي اغتالوا الشهيد هشام بركات من خريجي الأزهر، المناهج تحتاج إلى نسف، البقاء لله في الأزهر".

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ووقع تفجيران بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا، وأصيب 126 آخرون، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الحادثين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل المجلس القومي الأعلى لمواجهة الإرهاب في مصر، لافتًا إلى أنه سيصدر في الفترة المقبلة بقانون خاص به.