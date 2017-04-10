غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

التحرير

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أعلن مصدر مسؤول بمديرية أمن الإسكندرية، عن موعد تشييع جنازة العميد نجوى عبد العليم الحجار، التي استشهدت إثر حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية، اليوم الأحد، لتكون بذلك أول ضابط شهيد بجهاز الشرطة النسائية في تاريخ وزارة الداخلية.

قال المصدر، لـ"التحرير"، إنه تقرر تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر غد الإثنين، من مسجد المواساة، لتواري الثرى في مدافن المنارة بوسط المحافظة، على أن يكونه استقبال واجب العزاء في الشهيدة، مساء غد، بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم.

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وأوضح أن العميد نجوى كانت تشغل منصب نائب مدير شرطة تصاريح العمل بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنها زوجة اللواء عزت عبد القادر، وكيل الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية للشؤون الإدارية والمالية، ووالدة النقيب محمود عزت، ضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وانتدبت قائدًا للشرطة النسائية لتأمين الأعياد بالكنسية.

كان انتحاري فجر نفسه أمام أبواب الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط 18 شهيدًا وإصابة 41 آخرين، بينهم 7 من قوات الشرطة.