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بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة

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مصراوي Masrawy

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (1)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (1)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (2)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (2)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (3)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (3)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (4)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (4)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (5)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (5)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (6)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (6)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (7)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (7)

وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (8)وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس (8)

الغربية - مروة شاهين:
تصوير - محمود أبو ديبة:

وصل منذ قليل الدفعة الأخيرة من جثامين شهداء حادث التفجير إلى كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، ووصل عددهم إلى 27 جثمانًا.

ومنعت قوات الأمن المئات من الأقباط من الدخول إلى الكنيسة لحضور مراسم الجنازة.

وبدأت الصلاة عليهم داخل الكنيسة تمهيدًا لدفنهم داخل مقابرهم.

وأكد مصدر بالكنيسة البدء في مراسم تشييع جثامين الضحايا فور وصولهم إلى كنيسة مارجرجس لدفنهم في المقابر وجعلها مزارًا لهم.

ووقع انفجاران، الأحد، استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنا مع بدء احتفالات المسيحيين في بأحد السعف.

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