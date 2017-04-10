نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد

ننشر نصّ كلمة شيخ الأزهر للمصريين: "قفوا إلى جوار إخوتكم وخففوا آلامهم"

برلمانيان: إعلان الطوارئ يستهدف التصدي للعناصر الإرهابية فقط لا غير

السيسي لم يكن الأول.. 4 مرات فُرضت فيهم حالة الطوارئ منذ ثورة يناير