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نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد

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مصراوي Masrawy

أخبار الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية

الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية

فنون وحيد حامد عن

وحيد حامد عن "انفجار مارجرجس": "الإيد الطرية لا تنفع تخبز ولا تصد عدو"

أخبار لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

هو و هى بعد تفجير

بعد تفجير "المرقسية".. خريطة بمستشفيات الإسكندرية الأقرب للحدث

أخبار حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها

حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"

أخبار اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية..

اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية.. "قطار الإرهاب يصل كنيسة المرقسية"

أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية

أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربيةإقرأ المزيد 14,380

مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 14,066

شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطا

شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 13,514

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليومإقرأ المزيد 13,303

ننشر نصّ كلمة شيخ الأزهر للمصريين:

ننشر نصّ كلمة شيخ الأزهر للمصريين: "قفوا إلى جوار إخوتكم وخففوا آلامهم"

الكنيسة الأرثوذكسية: ضحايا انفجار الكنيستين زهقت أرواحهم بأيدي أعداء البشرية

الكنيسة الأرثوذكسية: ضحايا انفجار الكنيستين زهقت أرواحهم بأيدي أعداء البشرية

برلمانيان: إعلان الطوارئ يستهدف التصدي للعناصر الإرهابية فقط لا غير

برلمانيان: إعلان الطوارئ يستهدف التصدي للعناصر الإرهابية فقط لا غير

السيسي لم يكن الأول.. 4 مرات فُرضت فيهم حالة الطوارئ منذ ثورة يناير

لم يكن الأول.. 4 مرات فُرضت فيهم حالة الطوارئ منذ ثورة يناير

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم

بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية

- كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية

بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية

اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..فيديو

مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..

بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

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