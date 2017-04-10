نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد
الحادث الإرهابي بكنيسة مارجرجس يتصدر وسائل الإعلام العالمية
وحيد حامد عن "انفجار مارجرجس": "الإيد الطرية لا تنفع تخبز ولا تصد عدو"
لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم
بعد تفجير "المرقسية".. خريطة بمستشفيات الإسكندرية الأقرب للحدث
حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"
اللقطات الأولى من تفجير كنيسة الأسكندرية.. "قطار الإرهاب يصل كنيسة المرقسية"
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربيةإقرأ المزيد 14,380
مصدر أمني يكشف لمصراوي كيف وقع انفجار كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 14,066
شهود عيان: انتحاري وراء تفجير قنبلة كنيسة مارجرجس بطنطاإقرأ المزيد 13,514
لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليومإقرأ المزيد 13,303
ننشر نصّ كلمة شيخ الأزهر للمصريين: "قفوا إلى جوار إخوتكم وخففوا آلامهم"
الكنيسة الأرثوذكسية: ضحايا انفجار الكنيستين زهقت أرواحهم بأيدي أعداء البشرية
برلمانيان: إعلان الطوارئ يستهدف التصدي للعناصر الإرهابية فقط لا غير
السيسي لم يكن الأول.. 4 مرات فُرضت فيهم حالة الطوارئ منذ ثورة يناير
لحظة وقوع انفجار كنيسة مارجرجس أثناء أداء القداس صباح اليوم
بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية
بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
اللقطات الأولى لانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية
مشاهد مؤثرة داخل كنيسة مارجرجس بعد لحظات من الانفجار..فيديو
بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور