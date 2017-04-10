محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية

الإسماعيلية - (أ.ش.أ):

زار اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد مجاور، رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، كنيسة الأقباط الكاثوليكية بمدينة الإسماعيلية، والتقوا الأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا وعدد من رجال الكنيسة؛ لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والاطمئنان على توافر سبل التأمين للكنائس.

وأكد محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني اتخاذ كافة التدابير بالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ لتأمين جميع الكنائس وتوفير سبل الأمن والأمان للأخوة الأقباط لأداء شعائرهم الدينية بكل طمأنينة.

وقال المحافظ إن "الإرهاب الأسود الخسيس وما يقع من أحداث مؤسفة في الوقت الراهن لم ولن ينال من أمن مصر ووحدة صفها ولن يزيدنا إلا ترابطا وملاحقة الإرهاب في كل مكان حتى يتم القضاء عليه واقتلاعه من جذوره بفضل سواعد جيشنا العظيم وشرطتنا".