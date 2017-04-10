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انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا

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انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا

مصراوي Masrawy

مديرية أمن قنا

قنا - (أ.ش.أ):

تفقد اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، الخدمات المكلفة بتأمين المطرانيات والكنائس على مستوى المحافظة، معلنًا رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع القطاعات وتعزيز تواجدها حول مطرانيات وكنائس المحافظة.

وأكد مدير أمن قنا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، انتشار دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية، كما تم الدفع بعناصر من الشرطة السرية ووحدة المفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها، فضلا عن نشر الدوريات على الطرق السريعة وتوسيع دائرة الاشتباه بجميع كمائن المحافظة.

وقال اللواء صلاح الدين حسان، إنه تم زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانيات قنا وقوص ونجع حمادي ودشنا وتوابعهم وكذلك كنائس جميع مراكز المحافظة، مؤكدًا استقرار الحالة الأمنية على مستوى المحافظة.

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