العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان
إعداد - علاء المطيري:
تفجير كنيستين في مصر واعتقال 35 فلسطيني في رام الله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، وتفجير سيارة مفخخة في الصومال.
1- تفجير كنيستين في مصر
آثار الدمار في كنيسة مارجرجس بعد الانفجار الأحد (أ ف ب)
وقع انفجاران في كنيستي مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية والكنيسة المرقسية في الإسكندرية ونتج عن التفجيرين 43 قتيلاً و119 جريح.
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2- اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان
أعمدة دخان أثناء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان الأحد (أ ف ب)
قتل خمسة أشخاص وأصيب 32 أخرون جراء الاشتباكات المتواصلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان .
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3- تفجير سيارة مفخخة في الصومال
جنود في موقع انفجار في العاصمة الصومالية في 26 نوفمبر 2016 (أ ف ب)
قتل 20 شخصا على الأقل اليوم الأحد، عندما انفجرت سيارة مفخخة، خارج وزارة الدفاع الصومالية في العاصمة مقديشو.
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4- إحباط هجوم انتحاري في العراق
آثار تفجير انتحاري جنوبي العاصمة العراقية بغداد في 30 مارس 2017 (أ ف ب)
أحبطت القوات العراقية، اليوم الأحد، هجوما انتحاريا لتنظيم داعش بسيارتين مفخختين كان يستهدف منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، حسبما أفادت مصادر امنية ومحلية.
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5- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنًا في الضفة الغربية
قوات إسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 31 مواطنًا من الضفة الغربية، كان غالبيتهم من القدس.
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