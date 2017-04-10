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تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية

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تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية

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حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

أنقرة - (أ ش أ)

أدانت تركيا اليوم الأحد الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اثنتين من الكنائس القبطية في طنطا والإسكندرية.

وذكرت (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قال ـ في تغريدة ـ إن بلاده تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي استهدفت الكنيستين في .

على صعيد متصل، نددت وزارة الخارجية التركية ـ في بيان ـ بالاعتداءين الإرهابيين على الكنيستين في طنطا والإسكندرية ، وقالت " نقدم العزاء لعائلات الضحايا والشعب المصري".

من جانبه، استنكر محمد جورميز رئيس الشئون الدينية في تركيا الهجمات الإرهابية قائلاً - في بيان رسمي - "إن حرمة دور العبادة لا يمكن أن تنتهك ولا يمكن إغفال قتل المتعطشين لدماء المصلين الأبرياء".

وقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية بدلتا مصر ما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين، أعقبها انفجار آخر بمحيط الكاتدرائية المرقسية بمدينة الإسكندرية عندما تصدى ضابط شرطة لانتحاري فجر نفسه ما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينهم الضابط وإصابة 41 آخرين.

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