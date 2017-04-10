حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

تتجه حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسن إلى شبه الجزيرة الكورية، ومظاهرات في العاصمة الألمانية تأييدًا لأوروبا الموحدة، ومقتل 25 مسلحًا شرقي أفغانستان، إضافة إلى إصابة 31 شخصًا جراء تصادم قطارين غرب العاصمة الروسية موسكو.

1- تحرك حاملة طائرات أمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية

حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" كارل فينسن في 14 مارس 2017 (أ ف ب)

تتّجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" كارل فينسن نحو شبه الجزيرة الكورية، حسبما أكد المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، متحدثاً عن التهديد النووي الذي تُمثّله كوريا الشماليّة.

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2- مظاهرات في العاصمة الألمانية تأييدًا لأوروبا الموحدة

آلاف يتظاهرون في برلين تأييدًا لوحدة أوروبا الأحد (أ ف ب)

خرج آلاف الأشخاص مجددًا إلى الشوارع في العاصمة الألمانية برلين في مظاهرة تأييدًا لأوروبا الموحدة.

وكان أصحاب مبادرة "نبض أوروبا" قد دعوا إلى تنظيم هذه المظاهرة التي يجري تنظيمها مطلع كل أسبوع للمرة التاسعة.

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3- مقتل 25 مسلحًا شرقي أفغانستان

مسلحو "داعش" أفغانستان - أرشيفية

قتل 25 مسلحًا على الأقل من تنظيم "داعش" خلال العمليات المستمرة التي تعرف باسم "حمزة" لمكافحة الإرهاب في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

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4- صدامات بين أنصار المعارضة والشرطة في فنزويلا

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في فنزويلا في 8 مارس 2017 (أ ف ب)

جرح 17 شخصًا واعتقل 51 آخرون في الصدامات التي جرت في فنزويلا بين أنصار المعارضة والشرطة الفنزويلية خلال رابع تظاهرة تشهدها البلاد خلال أسبوع في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية، كما ذكر مسؤول ومنظمة غير حكومية.

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5- إصابة 31 شخصًا جراء تصادم قطارين غرب موسكو

تصادم قطاري ركاب بمحطة قطارات في غرب العاصمة الروسية موسكو الأحد (أ ف ب)

أسفر حادث تصادم قطاري ركاب بمحطة قطارات في غرب العاصمة الروسية موسكو عن إصابة 31 شخصا يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة انباء "ايتار-تاس".

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