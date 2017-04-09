بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

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قال حسين الشحات، لاعب فريق مصر المقاصة، انه سعيد بفوز فريقه على المقاولون العرب، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية سببها مجهود وتركيز مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، الذين يسعون لتحقيق إنجاز في الموسم الحالي.

وعن توقيعه للنادي الأهلي، نفى «الشحات» في تصريحات لقناة النيل للرياضة، ما يتردد عن انتقاله للقلعة الحمراء، معلقًا «والله ما مضيت للأهلي، ولم يتحدث أحد معي شخصيًا، قد تكون هناك مفاوضات مع وكيلي».

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وتابع، أن النادي الفيومي لا يمانع في رحيل أى لاعب بشرط الانتظار حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن عقده ينتهي بعد عامين، مضيفًا «أى حد يتمنى يلعب في الأهلي».