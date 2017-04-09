لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

بيروت - (د ب أ)

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وأدانت بأشد العبارات ، في بيان مساء اليوم الأحد، التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في مصر اليوم.

وقال البيان: "تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين وتدين بأشد العبارات الانفجارين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بشمال مصر والكنيسة المرقسية في الإسكندرية في يوم أحد الشعانين وأسفرا عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى الأبرياء".

وأضاف البيان: "إن استهداف كنائس مسيحية من قبل الإرهابيين في هذه المناسبة الدينية يحمل بصمات فكر اضطهادي إجرامي كما أن هذين التفجيرين يستهدفان مكانة مصر ودورها كمنارة للتعددية في عالم يريده الإرهابيون متقوقعا منغلقا ومن لون واحد".

وأكدت الوزارة في بيانها وقوفها إلى جانب الحكومة المصرية "وتشدد على تضامنها الكامل مع شعب مصر ومع الكنيسة القبطية".

يذكر أن تنظيم داعش أعلن المسؤولية عن التفجيرين اللذين اسفرا عن مقتل ة نحو 45شخصا وإصابة قرابة 100 آخرين.