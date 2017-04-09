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«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي

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«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي «شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي

التحرير

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كشفت شركة "شيفروليه" الأمريكية، عن أقوى محرك لها في سيارة رياضية متعددة الأغراض "SUV”.

وبحسب مجلة "أوتو ورلد نيوز" المتخصصة في مجال السيارات، فإن الشركة الأمريكية استخدمت محركًا هو الأقوى بسيارات الدفع الرباعي "SUV” في إصدار خاص بمركبتها التي تنتمي لنفس الطراز "تاهوي RST”.

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وتستخدم السيارة كبيرة الحجم محركًا بسعة 6200 CC ويتكون من 8 سلندر "V8”، ويعطي قوة تقدر بـ420 حصان، وعزم دوران 624 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي الانتقال من وضع الثبات للسير بسرعة 100 كم/ ساعة في زمن 5.7 ثانية فقط.

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التحرير

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