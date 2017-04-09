حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ، ومسايرة المحيط لتفادي الاعتراضات المفاجئة التي قد "تخربط" مشاريعك المهمة



عاطفياً: تبدو حاليّاً في قمة عطائك وإنسانيّتك، فلا عجب إذا كنت متكاتفاً مع حبيبك في جميع الأمور ومتفقاً معه حول مختلف النقاط



صحياً: حاول الابتعاد عن محيطك المهني المملّ ومارس أنشطة ترفّه عنك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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