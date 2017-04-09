أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية

شيماء مصطفى

قالت الفنانة أصالة، إنه لابد من توحيد الكلمة على مستوى الوطن العربي، وأن يكون هناك تعايشا حقيقيا على أرض الواقع، وأن لا نقول "سوري ومصري" و"ليبي".

وأشارت الفنانة خلال مداخلة مع إذاعة "إينرجي"، أنه لابد الدعاء للمسيحيين في المساجد، وكذلك الدعاء للمسلمين في الكنائس، وأنه يجب أن ندعو للبشر الطيبين، والصالحين، ونوحد الدعاء في كل الأديان، منوهة إلى مشاركتها في حملة التبرع بالدم، رغم أن لديها فقر دم.

وفي مداخلة هاتفية للفنانة كارول سماحة، وجهت التحية لراديو "إينرجي" على مبادرة التبرع بالدم لضحايا حادثي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتي حملت اسم "لأن الدم واحد".

كما أعلنت عن مشاركتها في الحملة، بالتبرع بالدم قائلة: "يجب القضاء على الإرهاب في أسرع وقت، لأنه غير مقبول استمراره في 2017، وأتمنى من أي مصري الانضمام للحملة والتبرع بالدم".

المصدر : الأهرام

شبكةعيونالإخبارية

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